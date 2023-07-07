Украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о «продуктивной беседе» с главой Пентагона Ллойдом Остином и пообещал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов. Об этом он написал в Твиттере.

Резников и Остин обсудили текущую обстановку в зоне боевых действий, дальнейшие шаги наступления ВСУ и «сверили часы» перед следующей встречей контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе.

«Также мы обсудили новые проекты, связанные с поставками различных видов боеприпасов. Ждите хороших новостей…» - заключил украинский министр.

Ранее источники CBS News сообщили, что США могут принять решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине уже на этой неделе. По данным Reuters, этот вопрос «практически решен».

Кассетные боеприпасы могут запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-миллиметровых гаубиц, которые США предоставили Украине.

Запрещенные более чем в ста странах кассетные боеприпасы оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - как и мины, это долгосрочная угроза для мирного населения.