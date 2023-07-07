Мобилизация: последние новости на сегодня 7 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 июля 2023, в материале «Рамблера».

Матери и жены пожаловались на отсутствие отпусков у мобилизованных

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Часть россиян, которые отправились на фронт в рамках частичной мобилизации и находятся в зоне проведения специальной военной операции, не отправляют в отпуск, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на мать бойца из Бурятии Ксению.

По ее словам, уже прошел почти год. В поселок приезжают даже те, кто не был в зоне боевых действий. Женщина обращалась во многие инстанции по данной ситуации.

«В военную прокуратуру Бурятии обращалась. Пришла отписка. Звонила туда. Мне сказали, что они не имеют никаких полномочий, потому что не могут туда ехать и разбираться. Предложили звонить выше», — отметила женщина.

Как сообщил супруга мобилизованного из Воронежа Светлана, из-за недостатка отдыха у мужчин ухудшается здоровье, а это влияет на обороноспособность.

«Все говорят про отпуска, но никто в него не ходил и давать их никто не собирается. Мы терпели, ждали, но и мужчины наши не роботы, не железные. Там и психика страдает, и здоровье», — указала женщина.

Путин обсудил с губернатором Ставропольского края меры поддержки участников спецоперации

Глава государства Владимир Путин провел встречу с руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщают «Ведомости».

Среди прочего они обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Выплаты погибшим – 3 млн [руб.] в семью сразу отдаем. Если парня ранили не тяжело, 500 000 [руб.], если с увечьями, то миллион [руб.]. Если награжден государственной наградой, то миллион [руб.] платим», – сообщил Владимиров.

Отмечается, что в крае принят закон, согласно которому дети участников спецоперации могут бесплатно учиться в любом вузе, если стоимость обучения не превышает 200 тысяч рублей.

В Волгограде принят закон, направленный на поддержку семей участников СВО

В региональной Думе Волгоградской области обсудили меры поддержки членов семей граждан, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».

Согласно решению парламента, отныне члены семей погибших в ходе СВО граждан имеют право на бесплатное посещение мероприятий, которые проводят государственные учреждения культуры области.