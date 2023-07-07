Западную Европу раскритиковали за нежелание выйти из «зоны комфорта»

Европа до сих пор не занялась всерьез защитой своих восточных границ, несмотря на то, что украинский конфликт начался больше года назад. На это указал журнал Foreign Affairs.

Издание отмечает, что западноевропейские союзники не прилагают достаточно усилий для того, чтобы обеспечить безопасность восточных территорий, вошедших в НАТО почти два десятилетия назад. По мнению обозревателя издания, Западная Европа изначально без энтузиазма относилась к обороне территории восточных стран. Это привело к тому, что «восточные союзники НАТО лишились всех преимуществ вступления в альянс в виде значительного развертывания обычных вооружений на их территории и участия в программе совместного использования ядерного оружия, которые были предоставлены "старым" членам».

Кроме того, к Североатлантическому альянсу уже присоединилась Финляндия, Швеция также готовится стать новым членом блока.

«Обеспечение безопасности этого расширенного восточного плеча альянса зависит от того, возьмут ли на себя крупнейшие государства Европы ответственность за пределами своей "зоны комфорта"», — заявил автор материала.

По его мнению, правильно составленная формула безопасности будет полезна не только для сдерживания в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. В противном случае, если этого не будет сделано, это может негативно отразиться на НАТО в целом.