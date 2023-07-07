В Запорожской области оценили риск ядерной провокации со стороны Киева

Снижения рисков возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом информирует ТАСС.

«Не вижу снижения рисков ядерной провокации», — сказал Рогов.

По его словам, недавнее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно снижения опасности искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС призвано «снизить нашу бдительность».