Рогов заявил, что снижения рисков ядерной провокации со стороны Киева нет
Снижения рисков возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Об этом информирует ТАСС.
«Не вижу снижения рисков ядерной провокации», — сказал Рогов.
По его словам, недавнее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно снижения опасности искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС призвано «снизить нашу бдительность».
Также Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области бросают пехоту на минные поля.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями.