Спецоперация на Украине 7 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 июля 2023 года.

ВСУ бросили в атаку новые резервы в Запорожской области

Армия Украины вечером 6 июля начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова, сообщает news.ru со ссылкой на лидера общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Российские войска ответили на это сильным обстрелом. Наиболее сложная обстановка складывается на участках от Нестерянка — Копани до Новофёдоровка — Вербовое.

На Ореховском участке российские военные принимают украинских солдат с «горячим и шквальным русским гостеприимством».

Магазин «Украина» загорелся из-за обстрела ВСУ

В городе Ясиноватая в ДНР загорелось здание с расположенным внутри магазином «Украина», сообщает «Ура.ру».

Это случилось после обстрела со стороны украинской армии. На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города.

Населенный пункт был обстрелян из реактивной системы «Град». Было выпущено десять ракет. Разрушены несколько административных зданий, сгорел частный дом, повреждения получила железнодорожная станция.

Российские военные нанесли удар по тыловым объектам ВСУ

В ночь на 6 июля военные России ударили по пунктам временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наемников, а также местам хранения западной бронетехники, сообщает «Лента.ру».

Были разгромлены несколько бригад, осуществлявшие передислокацию в рамках подготовки к новому этапу наступления. Стратегическим резервам Киева нанесен существенный урон.