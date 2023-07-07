Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ
Украинская армия понесла «значительные потери в живой силе и технике» за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».
В ведомстве уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Водяное, Первомайское и Майорское.
«Расчетом реактивной системы залпового огня [РСЗО] «Торнадо-С» нанесен ракетный удар по скоплению живой силы и огневых средств 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Михайловки», — рассказали в министерстве.
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