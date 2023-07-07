Совет ЕС и Европарламент договорились о расширении производства боеприпасов

Совет Европейского союза скоординировал с Европейским парламентом проект расширения производства боеприпасов в европейских странах, сообщает ТАСС.

Речь идет об акте поддержки производства боеприпасов. Проект позволит срочно выделить 500 млн евро из бюджета Евросоюза для наращивания производства боеприпасов и ракет. Также будут реализованы меры по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Киева и государств, входящих в ЕС.

Как заявила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес, это доказывает непоколебимую приверженность ЕС поддержке Украины, укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы и, как результат, обеспечение долгосрочной безопасности и защиты европейских граждан.

Речь идет в том числе о ракетах для реактивных систем залпового огня и систем противоракетной обороны.

Предложения по акту поддержки производства боеприпасов были представлены Еврокомиссией в мае текущего года. Он призван повысить заинтересованность оборонной промышленности Европы в инвестициях в наращивание производственных мощностей, включая увеличение поставок сырья, оборудования и числа рабочих мест. Стоит цель произвести 1 млн боеприпасов в течение года.