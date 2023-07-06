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В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, в каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ) спустя месяц контрнаступления. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления
© Lenta.ru

Соскин уточнил, что украинское командование, включая главкома ВСУ Валерия Залужного, признало отсутствие у ВСУ техники для наступления.

«Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом», — подчеркнул он.

Соскин добавил, что на данный момент ВСУ нечем разрушить укрепления. Он также усомнился, что западные страны поставят Киеву бомбардировочную и истребительную авиацию.

«Если всего этого нет, как наступать?» — задумался эксперт.

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