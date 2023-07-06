Солдаты ВСУ назвали одну из главных угроз со стороны ВС РФ

Российские военные вертолеты являются одной из главных воздушных угроз для бойцов ВСУ. Об этом пишет канадский телеканал CBC со ссылкой на источник в одном из украинских подразделений.

Источник пояснил, что дальность ПЗРК Stinger, состоящего на вооружении ВСУ, составляет всего 4 км.

Российские летчики, предположил собеседник телеканала, знают об этом и наносят удары с безопасного расстояния. Он добавил, что иногда вертолеты бьют с расстояния в 8,5 км.

По его словам, вертолеты могут наносить удары по позициям украинских солдат до 20 раз в день.

Также источник пожаловался на глубоко эшелонированную российскую оборону, высокие потери ВСУ при наступлении и на то, что на передовую подходит на смену выбывшим бойцам необученное пополнение.