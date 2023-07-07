В США рассказали о ценности трофейной Storm Shadow для России

«Материалы, использованные при ее (Storm Shadow — прим. "Ленты.ру") изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция ее боеголовки. Ее двигатель, вероятно, также будет исследован на предмет общей разведывательной ценности, но наибольший интерес будет представлять ее электроника, и в первую очередь система наведения», — пишет издание.