На Украине сравнили контрнаступление ВСУ с боем за Артемовск

«Я хочу напомнить вам это известную историю с Бахмутом [украинское название Артемовска]. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев», — отметил глава ГУР Украины.