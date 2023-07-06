СМИ сообщили о двух беспилотниках, сбитых на границе РФ

Российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над границей в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, они (военные) вовремя заметили беспилотники и открыли огонь из стрелкового оружия. Один из них упал на территории Украины, второй — уже в Российской Федерации», — говорится в публикации.

До этого БПЛА был обнаружен в поле в нескольких километрах от села Ароматное в Крыму. В материале отмечается, что никаких разрушений поблизости от места обнаружения находки не выявлено.

До этого в оперативном штабе по Краснодарскому краю заявили, что в Ейском районе были обнаружены обломки, предположительно, беспилотник. В оперштабе указали, что в текущий момент участок оцеплен, а угрозы для местных жителей нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.