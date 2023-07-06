Российские военные захватили почти целую ракету Storm Shadow
Российский добровольческий отряд БАРС-11, а также командование подразделения «Царские волки», захватили почти целую крылатую ракету Storm Shadow британского производства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывшего главу «Роскосмоса» и начальника «Царских волков» Дмитрия Рогозина.
«Она разрушена только частично – упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прям на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин.
Он также добавил, что при производстве Storm Shadow используются технологии крайне высокого уровня, а электроника выдержала перегрузки при падении. По словам Рогозина, эвакуация ракеты заняла два дня.
«Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то, что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой – была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения», – рассказал Рогозин.
В данный момент ракета передана специалистам для изучения конструкции. По словам главы Военно-технического центра «Царские волки», это позволит найти наилучшие способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее в Минобороны рассказали о перехвате четырёх ракет Storm Shadow.