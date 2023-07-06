Российские военные захватили почти целую ракету Storm Shadow

«Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то, что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой – была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения», – рассказал Рогозин.