Сбитую на Запорожье ракету Storm Shadow отправили в Москву для изучения

Сбитую российскими зенитчиками в Запорожской области британо-французскую крылатую ракету Storm Shadow отправили в Москву для изучения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также в Телеграм-канале "Синяя Борода Z" выложили видео, как казаки добровольческой бригады "Кубань" грузят практически целую ракету Storm Shadow в машину связи.

Напомним, малозаметные ракеты воздушного базирования Storm Shadow были переданы Киеву Британией в рамках военной помощи. В настоящий момент это самое дальнобойное оружие, поставленное Западом Украине. Ракеты способны бить на расстоянии свыше 550 километров. В качестве их носителей ВСУ используют советские бомбардировщики Су-24.