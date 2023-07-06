Сбитую на Запорожье ракету Storm Shadow отправили в Москву для изучения
Сбитую российскими зенитчиками в Запорожской области британо-французскую крылатую ракету Storm Shadow отправили в Москву для изучения. Об этом сообщает РИА Новости.
Также в Телеграм-канале "Синяя Борода Z" выложили видео, как казаки добровольческой бригады "Кубань" грузят практически целую ракету Storm Shadow в машину связи.
Напомним, малозаметные ракеты воздушного базирования Storm Shadow были переданы Киеву Британией в рамках военной помощи. В настоящий момент это самое дальнобойное оружие, поставленное Западом Украине. Ракеты способны бить на расстоянии свыше 550 километров. В качестве их носителей ВСУ используют советские бомбардировщики Су-24.
Именно эти ракеты применял противник для удара по Чонгарскому мосту. Несмотря на то, что это сложная цель, наши ПВО уже научились ее сбивать. Ракеты Storm Shadow неоднократно были перехвачены российскими ЗРК.