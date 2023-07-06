Тегеран отреагировал на обвинения в применении иранских дронов на Украине
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг информацию в использовании иранских беспилотников в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза. По словам Иравани, подобные обвинения являются безосновательными.
«Мы однозначно отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной», – заявил он.
Ранее Министерство обороны Ирана опровергло сообщение о попытке захвата танкеров у берегов Омана.
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