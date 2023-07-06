Раскрыты риски попадания ракеты Storm Shadow к россиянам

Данные, которые получат российские специалисты в случае перехвата неповрежденной ракеты Storm Shadow, могут быть чувствительными для Запада, рассказал обозреватель Тайлер Роговей в статье для аналитического портала The War Zone.

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Ранее в интернете появились публикации о том, что одно из добровольческих подразделений, заключивших контракт с Минобороны РФ, захватило практически неповрежденную Storm Shadow . Бойцы подразделения сообщили, что ракета будет направлена в одно из российских конструкторских бюро.

Автор статьи уточнил, что потеря даже одной неповрежденной или частично поврежденной ракеты является нежелательной.

По его словам, при работе над ракетой были применены различные технологии, снижающие ее заметность. Кроме того, добавил Роговей, российских ученых могут заинтересовать материалы. из которых изготовлена Storm Shadow, а также устройство боеголовки.