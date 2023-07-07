Подписан приемный акт малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800

Об этом пишет Telegram-канал "Русское оружие" . Построили малый ракетный корабль на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького. Он уже прошел цикл длительных испытаний. Служить МРК будет на Черноморском флоте.

"РГ" уже сообщала о том, что малые ракетные корабли проекта 22800 несут универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Они могут развить скорость свыше 30 узлов. А использованные при их строительстве технологии пониженной отражающей способности делают "Каракурты" малозаметными для радаров противника.