Подписан приемный акт малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800
В России подписали приемный акт малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль войдет в строй ВМФ РФ 7 июля.
Об этом пишет Telegram-канал "Русское оружие". Построили малый ракетный корабль на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького. Он уже прошел цикл длительных испытаний. Служить МРК будет на Черноморском флоте.
"РГ" уже сообщала о том, что малые ракетные корабли проекта 22800 несут универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Они могут развить скорость свыше 30 узлов. А использованные при их строительстве технологии пониженной отражающей способности делают "Каракурты" малозаметными для радаров противника.