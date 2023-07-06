СМИ назвали решенным вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов

США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил представитель администрации американского президента Джо Байдена.

Данное решение было принято после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме, отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления.

NYT также указывает, что решение было продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в ВСУ, а также «прорвать оборону окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут объявить об окончательном решении по срокам поставки Украине кассетных боеприпасов. Отмечается, что соответствующее решение может быть принято, поскольку контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Американские СМИ сообщили о возможности скорого принятия решения о передаче Украине кассетных боеприпасов. В последние недели эта тема активно обсуждалась газетами и телеканалами США.

Еще в июне заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что Соединенные Штаты не поставляют Украине кассетные бомбы из-за ограничений, наложенных Конгрессом. К тому же такие поставки, по ее словам, могут вызвать обеспокоенность со стороны союзников, поскольку многие страны подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их применение, передачу и накопление. Однако впоследствии обсуждение активизировалось из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя.

И уже в конце июня два высокопоставленных американских чиновника заявили NBC News, что Вашингтон склоняется к принятию положительного решения. Более того, еще один источник допустил поставки усовершенствованных обычных боеприпасов DPICM (класса "земля-земля"), действующих как кассетные. Они взрываются и разбрасывают несколько небольших боеприпасов или бомб на широких территориях, вызывая масштабные разрушения.

Стоит отметить, что тема поставки на Украину кассетных боеприпасов обсуждается с начала марта. Тогда киевский режим включил кассетные авиационные боеприпасы МК-20 Rockeye в список вооружений, которые он хочет получить от Вашингтона. Речь шла о свободнопадающих неуправляемых кассетных бомбах, предназначенных для поражения танков и другой бронированной техники. Каждый такой снаряд оснащен 247 кумулятивными суббоеприпасами Mk.118 весом 600 граммов каждый. Они могут пробивать броню толщиной до 190 миллиметров.

Такой снаряд сбрасывается с самолетов или беспилотников, затем корпус бомбы разделяется, и суббоеприпасы рассеиваются. Зона поражения равна примерно площади футбольного поля. MK-20 широко применялись во время войны во Вьетнаме, а затем во время Первой войны в Персидском заливе.

В 2010 году вступила в действие Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу и накопление кассетных боеприпасов, однако далеко не все страны ее подписали и ратифицировали. США и Украина, например, этого не сделали.

После того, как в марте стало известно о сделанном Киевом запросе на МК-20, тема несколько затихла. В течение нескольких месяцев американские чиновники уверенно заявляли, что не поставляют кассетные боеприпасы Украине. Однако в последнее время в рассуждениях представителей правительства больше двусмысленности.

Некоторые конгрессмены даже обратились к Белому дому с просьбой отдать Украине накопленные, но не использованные запасы кассетных боеприпасов. Многие из них были созданы еще во времена "холодной войны" и их срок годности уже подходит к концу. Как они поведут себя, если попадут на поле боя, неизвестно.

Как неоднократно обращали внимание в ООН, из-за несовершенства детонаторов такие бомбы иногда не взрываются сразу, после падения на землю они фактически становятся противопехотными минами и могут убивать и калечить людей спустя долгое время после окончания конфликта. По данным всемирной организации, в 2010-2019 годах они привели к гибели более 4 тысяч человек в 20 странах мира. Более 80 процентов всех жертв приходится на Сирию, причем 40 процентов пострадавших в этой стране составляют дети.

Кстати, Украина уже активно применяет боеприпасы кассетного типа. ВСУ с их помощью разбрасывали противопехотные мины-лепестки. И именно ракетой, снаряженной кассетной боевой частью, обстреляли 14 марта 2022 года центр Донецка, в результате которого погиби более 20 человек. И это при том, что саму ракету сбили на подлете.

Решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов станет очередным шагом к эскалации. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Они [США] делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации", - сказал он, комментируя публикацию газеты The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов.

Канцлер Германии Шольц, отвечая вчера на вопрос о передаче США кассетных боеприпасов Украине, заявил: "Я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились".

Цитата ярко демонстрирует пресловутый "порядок, основанный на правилах". Канцлер говорит, что есть некие "правила" (не конкретизируя их содержание), при этом называет их "международными", потому что они "все друг с другом договорились" (когда договорились, где можно ознакомиться с этими договоренностями и, самое главное, кто это - "мы"?).

Давайте посмотрим, что получилось бы, если бы Шольц сделал отсылку не к "правилам", а к реально существующим нормам международного права.

1. Кассетные боеприпасы запрещены к применению, производству, накоплению и передаче одним государством другому государству Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам.

Кстати, еще в 2008 году Украина распространила заявление своего МИДа о том, что "глобальный режим нераспространения кассетных боеприпасов должен базироваться на принципах его обязательного универсального применения", при этом эта страна так и не присоединилась к документу.

А вот большая часть государств НАТО, включая Германию, в этой конвенции участвуют.

2. В прецедентном праве неоднократно признавалось, что поставки вооружения одной из сторон конфликта являются нарушением международного права. В решении по делу о военизированной деятельности США в Никарагуа и против Никарагуа (1986, pp. 116-117) Международный Суд ООН определил, что "поставка иностранным государством вооружения, предоставление сведений и оказание тыловой либо иной поддержки является нарушением принципа неприменения силы, а также вмешательством во внутренние дела государства, то есть поведением, безусловно, незаконным".

3. А раз есть нарушение, то должна быть и ответственность. На этот случай также есть правовой прецедент. В постановлении по делу Тадича Международный трибунал по бывшей Югославии легитимировал концепцию возложения ответственности на третью сторону. Трибунал уточнил, что ответственность за действия, совершенные вооруженной группой, может быть возложена на третье государство (первые два - воющие стороны) в том случае, если оно контролирует эту группу. Общий контроль включает в себя не только финансовую поддержку, оказываемую государством вооруженной группе, но и участие в планировании (руководстве) проведением военными операциями. Теория общего контроля была развита и в других решениях международных трибуналов.

Согласитесь, крайне неприятная для Запада юридическая квалификация их поведения. По этой причине и Шольц, и другие западные политики все чаще избегают упоминания в своих выступлениях международного права и по этой же самой причине был выдуман "основанный на правилах международных порядок" - однополярный мирок, о котором они "все друг с другом договорились".

Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла власти США от передачи кассетных боеприпасов ВСУ, поскольку данные вооружения приведут только к «страданиям гражданского населения». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте организации.

В HRW напомнили, что Вашингтон уже заявлял о своем намерении передать Украине кассетные боеприпасы. При этом пока данный вопрос находится на рассмотрении и ждет одобрения со стороны президента США Джо Байдена.

«Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования», — считают в организации.

Согласно данным HRW, ВСУ применяли кассетные боеприпасы с марта по сентябрь 2022 года, в том числе при бомбардировках Изюма и его окрестностей. Эту информацию также подтверждали эксперты ООН. При этом в Киеву опровергли применение кассетных боеприпасов в Изюме.

Напомним, что данный вид вооружений запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, в число которых не входят США и Украина.

Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями осудила намерение администрации США приступить к поставке кассетных боеприпасов Украине.

В распространенном в четверг письменном заявлении ассоциация назвала эти планы правительства США "неверным шагом". В документе говорится, что "администрация [президента США Джо] Байдена сменит курс" и начнет передавать кассетные боеприпасы правительству Украине. Решение на этот счет Белым домом и Госдепартаментом уже принято, отмечается в заявлении.

Руководитель ассоциации Дэрил Кимболл охарактеризовал нынешние действия Вашингтона как "эскалационные и контрпродуктивные". Как он предупредил, такие поставки Киеву "лишь усиливают опасность для мирного населения, которое оказалось в зоне боевых действий и которое когда-то вернется в свои города" и в сельскую местность.

Ассоциация была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, чем опасны кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, и как они повлияют на ход боевых действий.

«Кассетный боеприпас — это достаточно эффективное оружие, которое позволяет накрывать намного большую площадь поражения, чем подрыв обычным боеприпасом. Это боеприпасы, которые раскрываются в воздухе, выпускают блок суббоеприпасов — так называемые кассеты, которые после этого либо взрываются, оказывая противопехотное действие, либо разбрасывают средства поражения, например, мины», — пояснил он в беседе с ОСН.

Шурыгин рассказал, что главная задача кассетных боеприпасов — это поражение пехоты противника, поскольку они позволяют поражать большие наземные площади. Однако, как считает эксперт, поставки кассетных боеприпасов для Украины не приведут к стратегическим изменениям на линии фронта.

«Они всего лишь затягивают войну в том смысле, что повышают боевые возможности украинской артиллерии при поражении наших позиций, вот и все», — отметил он.

Эксперт также добавил, что применение кассетных боеприпасов со стороны ВСУ будет несколько ограничено ввиду отсутствия у них боевой авиации. По его словам, ВСУ смогут использовать лишь артиллерийские заряды.