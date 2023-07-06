ФРГ выступила против продажи истребителей Саудовской Аравии и ОАЭ
Берлин не может отказывать в поставках военной авиации Украине и в то же время продавать истребители Саудовской Аравии и ОАЭ. Такое заявление сделал глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер в интервью RND.
По его словам, на профильный комитет оказывается давление в вопросе одобрения поставок 38 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию и шести Airbus A400M в ОАЭ.
«Я считаю, что это в корне неправильно, как и другие зеленые. Потому что мы не можем отказывать Украине в том или ином оружии, и в то же время давать самое современное оружие диктатурам и автократиям», — сказал Хофрайтер.
В качестве причин отказа от данных сделок он назвал то, что Саудовская Аравия использовала немецкие истребители против гражданского населения в Йемене, а ОАЭ поддерживали ливийского маршала Халифу Хафтара, который опирался на ЧВК «Вагнер». Хофрайтер уверен, что «ни то, ни другое не отвечает интересам Германии».