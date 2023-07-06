РИА Новости: целями удара ВС России во Львове стали техника и боевики ВСУ
Целями российского удара по резервам Украины во Львове стали западная техника и боевики на территории военной академии.
Об этом сообщил РИА Новости источник в Министерстве обороны России.
По информации Военной хроники, ночной ракетный удар по Львову, по предварительным данным, пришёлся на здание 9-го учебного корпуса Академии Сухопутных войск Украины.
По некоторым данным, объект использовался для размещения иностранных специалистов по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.