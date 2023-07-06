Целями российского удара по резервам Украины во Львове стали западная техника и боевики на территории военной академии.

Об этом сообщил РИА Новости источник в Министерстве обороны России.

По информации Военной хроники, ночной ракетный удар по Львову, по предварительным данным, пришёлся на здание 9-го учебного корпуса Академии Сухопутных войск Украины.