В США предостерегли Вашингтон от поставок Украине кассетных боеприпасов

Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла власти США от передачи кассетных боеприпасов ВСУ, поскольку данные вооружения приведут только к «страданиям гражданского населения». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте организации.

В HRW напомнили, что Вашингтон уже заявлял о своем намерении передать Украине кассетные боеприпасы. При этом пока данный вопрос находится на рассмотрении и ждет одобрения со стороны президента США Джо Байдена.

«Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования», — считают в организации.

Согласно данным HRW, ВСУ применяли кассетные боеприпасы с марта по сентябрь 2022 года, в том числе при бомбардировках Изюма и его окрестностей. Эту информацию также подтверждали эксперты ООН. При этом в Киеву опровергли применение кассетных боеприпасов в Изюме.