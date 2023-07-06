Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке ABC News Марте Раддац рассказал о ходе контрнаступления. Он пояснил, что пока не следует говорить об успехах на поле боя.

На вопрос Раддац о том, как Зеленский оценивает ход наступления, Зеленский ответил, что оно, по мнению военных, «идет по плану».

«Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте», - уточнил глава государства.

По его оценке, ВСУ смогли перехватить инициативу у противника.

Украинский лидер пояснил, что Киев желает как можно быстрее выполнить поставленные перед началом наступления задачи. Вместе с тем, добавил он, говорить о крупных успехах пока «слишком рано».

Вопрос о том, сможет ли Украина добиться успеха без истребителей и другой запрошенной техники, Зеленский также не оставил без ответа.

Президент пояснил, что любая техника позволила бы украинским военным продвигаться быстрее, терять меньше солдат.