Зеленский: слишком рано говорить об успехах на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке ABC News Марте Раддац рассказал о ходе контрнаступления. Он пояснил, что пока не следует говорить об успехах на поле боя.
На вопрос Раддац о том, как Зеленский оценивает ход наступления, Зеленский ответил, что оно, по мнению военных, «идет по плану».
«Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте», - уточнил глава государства.
По его оценке, ВСУ смогли перехватить инициативу у противника.
Украинский лидер пояснил, что Киев желает как можно быстрее выполнить поставленные перед началом наступления задачи. Вместе с тем, добавил он, говорить о крупных успехах пока «слишком рано».
Вопрос о том, сможет ли Украина добиться успеха без истребителей и другой запрошенной техники, Зеленский также не оставил без ответа.
Президент пояснил, что любая техника позволила бы украинским военным продвигаться быстрее, терять меньше солдат.
Военное руководство Украины уверено в том, что наступление в целом проходит так, как было рассчитано ранее аналитиками, резюмировал Зеленский.