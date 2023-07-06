Патрушев назвал число атак беспилотников на Крым

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что с начала этого года украинская сторона только на крымском направлении совершила более 70 атак с применением БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что эти атаки представляют особую угрозу безопасности населения, так как мишенями чаще всего становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, повреждение которых может угрожать жизни и здоровью людей.

Кроме того, Патрушев заявил, что атаки и обстрелы со стороны украинских вооруженных сил также затрагивали территории Краснодарского края и Ростовской области.

«Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнул он.