Патрушев назвал число атак беспилотников на Крым
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что с начала этого года украинская сторона только на крымском направлении совершила более 70 атак с применением БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что эти атаки представляют особую угрозу безопасности населения, так как мишенями чаще всего становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, повреждение которых может угрожать жизни и здоровью людей.
Кроме того, Патрушев заявил, что атаки и обстрелы со стороны украинских вооруженных сил также затрагивали территории Краснодарского края и Ростовской области.
«Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что крымский фермер обнаружил 4 июля воронку с обломками беспилотника в Раздольненском районе республики. Диаметр воронки составлял около 70 см. Фермер вызвал оперативные службы, которые установили, что обломки принадлежать БПЛА самолетного типа. Кто запустил аппарат, пока неизвестно. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.