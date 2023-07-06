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Минобороны сообщило об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

В ночь на 6 июля российские силы нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и по местам хранения иностранной бронетанковой техники. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные рассказали, что сосредоточенный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», - подчеркнули в Минобороны.

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Донецкое направление

По оценке Минобороны, на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20» и две польские самоходные артиллерийские установки Krab.

Краснолиманское направление

На этом направлении российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери ВСУ составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин и четырех пикапов.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

За 24 часа ВСУ потеряли на этих направлениях до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский БТР Stryker, три автомобиля, «Град», французскую самоходную гаубицу Cezar и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Купянское направление

На этом направлении ВСУ потеряли до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.

Херсонское направление

На этом направлении Минобороны оценило потери ВСУ в 130 военнослужащих и восемь автомобилей, также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

За сутки средства ПВО сбили в ДНР два украинских Су-25, перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 15 украинских беспилотников.

В целом с начала спецоперации ВСУ потеряли 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10,5 тысячи танков и других бронированных машин.

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