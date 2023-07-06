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Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО

Военные угрозы для России со стороны Североатлантического альянса усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО
© РИА Новости

"Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России", - сказал Патрушев совещании в Краснодаре по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

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"Состоявшиеся в июне этого года учения войск НАТО Defender Europe ("Дефендер юроп" - прим. ТАСС), на которых отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга, еще раз подтвердили агрессивную сущность НАТО", - добавил он.

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