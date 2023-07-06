Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО

"Состоявшиеся в июне этого года учения войск НАТО Defender Europe ("Дефендер юроп" - прим. ТАСС), на которых отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга, еще раз подтвердили агрессивную сущность НАТО", - добавил он.