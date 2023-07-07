МО РФ сообщило о перехвате 21 снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.