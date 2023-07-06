МО РФ заявило об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, а также по местам хранения иностранной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — добавили в оборонном ведомстве.
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