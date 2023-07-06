$90.34+0.7998.41+0.68

Минобороны отчиталось об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, а также по местам хранения иностранной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

МО РФ заявило об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников
© РИА Новости

Там уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

Врио главы ДНР Пушилин заявил о полном взятии под контроль села Клещеевка силами РФ

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — добавили в оборонном ведомстве.

35
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости