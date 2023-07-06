В Госдуме заявили о необходимости вернуть базу ВМФ России во Вьетнам

Нам абсолютно точно необходимо восстановить прежние позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При условии конечно, если мы хотим, чтобы у нас была серьезная армия. И восстановление морской базы России во вьетнамском Камране, без всяких сомнений, очень серьезно будет потворствовать этой цели. Да, собственно, и на Кубе базу в Лурдесе было бы неплохо вернуть в строй. Но пока это все только на уровне консультаций, — заявил Соболев.