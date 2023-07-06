Захарова: РФ озабочена нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Москва крайне озабочена участившимися нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы выражаем крайнюю озабоченность участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора. По имеющейся информации, гуманитарная ситуация в регионе ухудшается. С сожалением приходится констатировать, что из-за прекращения снабжения население Карабаха может остаться без запасов продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов", - указала дипломат.
По ее словам, действия миротворцев РФ в Карабахе будут соответствовать развитию ситуации на земле и трехсторонним договоренностям.
Захарова также допустила новые трехсторонние контакты Москвы, Баку и Еревана по урегулированию, скоро в регион поедет спецпредставитель главы МИД РФ Ховаев.