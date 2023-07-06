WSJ: запасов высокоточного оружия США может хватить на дни в конфликте с РФ или КНР
В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов американского высокоточного оружия может хватить на дни или даже часы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Вскоре после этого (у США — прим. ред.) закончатся и другие жизненно важные запасы», — добавили в публикации, не приведя деталей расчетов.
Боевые действия на Украине выявили огромные проблемы в потенциале и организации западной оборонной промышленности, подчеркивают авторы статьи. Они уверены, что Соединенные штаты не готовы вести затяжную войну в Тихом океане. Кроме того, Вашингтону будет сложно справиться с длительным европейским конфликтом.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что арсеналы вооружения блока уже опустошены, а восстановить их требуется в кратчайшие сроки. Для этого Североатлантическому альянсу необходимо развивать более мощную военную промышленность.