В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов американского высокоточного оружия может хватить на дни или даже часы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Вскоре после этого (у США — прим. ред.) закончатся и другие жизненно важные запасы», — добавили в публикации, не приведя деталей расчетов.

Боевые действия на Украине выявили огромные проблемы в потенциале и организации западной оборонной промышленности, подчеркивают авторы статьи. Они уверены, что Соединенные штаты не готовы вести затяжную войну в Тихом океане. Кроме того, Вашингтону будет сложно справиться с длительным европейским конфликтом.