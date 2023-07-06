Умер легендарный летчик-испытатель Леонид Попов

В Подмосковье скончался летчик-испытатель Леонид Попов. Об этом сообщили «Известия».

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Летчику было 82 года.

Леонид Попов окончил Казанский авиационный институт, работал ведущим инженером на Горьковском авиазаводе, затем окончил штурманское отделение Школы летчиков-испытателей.

В 1971-1985 годах Попов был штурманом-испытателем Летно-исследовательского института, проводил испытания на МиГ-31, Ту-22М, Ту-154, Ил-76, Ми-8, Су-24, Ту-22, Як-28 и других самолетах.

В 1985 году Попов стал старшим штурманом-испытателем ОКБ имени Микояна. Участвовал в первых вылетах и испытаниях МиГ-31М, М/2, Д, Д/2, МиГ-31 и их модификаций.