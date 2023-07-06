Армия Израиля наносит удары по территории Ливана

«Выяснилось, что пуск был произведён с ливанской территории, ракета взорвалась рядом с границей на территории Израиля. В качестве ответной меры израильские военные в настоящий момент наносят удар по району в Ливане, откуда был произведён пуск», — говорится в заявлении.