Лукашенко высказался о применении ядерного оружия в зоне СВО
Ядерное оружие может быть применено в ходе спецоперации только в случае агрессии со стороны НАТО, заявил Лукашенко на встрече с журналистами. Слова белорусского лидера процитировали в БелТА.
Белорусский лидер считает, что даже если Москва пойдет на такой шаг, то она обязательно будет советоваться с Минском.
«Поэтому не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», — подчеркнул Лукашенко.
Президент также отметил, что определенное количество ядерных боеголовок уже находятся на территории страны. Они размещены исключительно в оборонительных целях.
Ранее белорусский президент также заявил, что глава Украины Владимир Зеленский осознает невозможность победить Россию на поле боя. Он считает, что Киев уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения. Кроме того, украинские власти осознают бесперспективность контрнаступления, из-за чего начинают предъявлять больше претензий к Западу.