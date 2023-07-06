Лукашенко высказался о применении ядерного оружия в зоне СВО

Ядерное оружие может быть применено в ходе спецоперации только в случае агрессии со стороны НАТО, заявил Лукашенко на встрече с журналистами. Слова белорусского лидера процитировали в БелТА.

Белорусский лидер считает, что даже если Москва пойдет на такой шаг, то она обязательно будет советоваться с Минском.

«Поэтому не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что определенное количество ядерных боеголовок уже находятся на территории страны. Они размещены исключительно в оборонительных целях.