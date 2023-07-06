Уклонистам в России запретят сдавать на водительские права

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», - подчеркнул глава ГИБДД.

По новому закону, со дня получения повестки и до явки в военкомат человек будет считаться невыездным. Если не явиться по врученной повестке, то в течение 20 календарных дней с даты, указанной в ней, придет предупреждение от военкомата на Госуслугах. После этого человек столкнется с серией запретов: запретом на управление транспортом, запретом на сделки купли-продажи-аренды недвижимости, запретом на регистрацию ИП и запретом на оформление кредитов.