Уклонистам в России запретят сдавать на водительские права
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что россияне, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.
Черников отметил, что ГИБДД пользуется интегрированной базой данных и сможет видеть, если сдающий экзамен человек ранее не явился в военкомат.
«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», - подчеркнул глава ГИБДД.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий новые способы вручения повесток (заказными письмами, в электронной форме через портал Госуслуги и через МФЦ), ограничительные меры для уклонистов и единый реестр военнообязанных.
По новому закону, со дня получения повестки и до явки в военкомат человек будет считаться невыездным. Если не явиться по врученной повестке, то в течение 20 календарных дней с даты, указанной в ней, придет предупреждение от военкомата на Госуслугах. После этого человек столкнется с серией запретов: запретом на управление транспортом, запретом на сделки купли-продажи-аренды недвижимости, запретом на регистрацию ИП и запретом на оформление кредитов.