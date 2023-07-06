В Польше призвали Киев не ждать слишком многого от саммита НАТО

Украине не стоит ждать слишком многого от саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк.

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По его словам, сейчас многие задаются вопросом, будет ли «какое-то обещание Украине насчет НАТО». Шинковский вель Шенк считает, что нужно сперва дождаться выработки окончательного решения. Пока не стоит испытывать слишком больших надежд.

Позиции стран по Украине тоже различаются, отметил министр. Среди них есть «решительные энтузиасты», вроде Варшавы, так и те, кто предпочитает продолжать держать дистанцию от Киева.