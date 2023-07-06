Лукашенко раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер»
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся в постоянных лагерях на территории России. Местонахождение военнослужащих раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует БЕЛТА.
«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — сказал глава государства.
Лукашенко добавил, что от размещения ЧВК «Вагнер» нет никаких рисков для Белоруссии. По словам политика, это не тут случай, которым его со всех сторон «пытаются напрягать».
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