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Лукашенко раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер»

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся в постоянных лагерях на территории России. Местонахождение военнослужащих раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует БЕЛТА.

«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что от размещения ЧВК «Вагнер» нет никаких рисков для Белоруссии. По словам политика, это не тут случай, которым его со всех сторон «пытаются напрягать».

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