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МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» самоходной гаубицы PzH 2000

Минобороны России показало видео с уничтожением самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 германского производства.

Неприятельскую самоходку поразили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военнослужащие.

Наши бойцы вскрыли огневую позицию вражеского самоходного орудия - она была замаскирована в лесополосе. Произведя доразведку, они уничтожили украинскую гаубицу, поставленную Германией, при помощи беспилотника.

Кадры объективного контроля показали, как красочно взрывается боекомплект - техника противника превратилась в груду горелого металла.

Ранее сообщалось, что экипаж «Аллигатора» уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.