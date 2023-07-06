Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что село Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название Бахмут) полностью находится под контролем российских сил. Об этом он сказал в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Пушилина, ситуация в населенном пункте всегда остается напряженной. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подошли достаточно близко к расположению российских войск, однако военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ «все сделали грамотно».

«И на вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — резюмировал врио главы ДНР.

До этого руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщал о ракетно-бомбовых ударах по живой силе и технике украинской армии в районе Клещеевки. По его словам, экипаж вертолета Ми-35 противотанковой управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.