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Польша может получить от НАТО ядерное оружие

В случае присоединения к программе Nuclear Sharing НАТО может передать Польше ядерное оружие. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, с 2014 года союзники НАТО постоянно адаптируют планирование и стратегию альянса. Польша участвует в ядерном планировании в качестве члена программы Nuclear Planning Group, позволяющей размещать ядерное оружие в государствах, которые не обладают им.

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

При этом отмечается, что присоединение к программе – процесс не быстрый, поэтому ядерное оружие если и появится в Польше, то не скоро. Кроме того, для этого необходимо обеспечить высокую степень безопасности складов.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к НАТО с просьбой разместить в стране тактическое ядерное оружие США. Он сообщил, что Варшаве это необходимо из-за решения Москвы разместить аналогичное оружие на территории Белоруссии.

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