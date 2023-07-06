Польша может получить от НАТО ядерное оружие

В случае присоединения к программе Nuclear Sharing НАТО может передать Польше ядерное оружие. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, с 2014 года союзники НАТО постоянно адаптируют планирование и стратегию альянса. Польша участвует в ядерном планировании в качестве члена программы Nuclear Planning Group, позволяющей размещать ядерное оружие в государствах, которые не обладают им.

При этом отмечается, что присоединение к программе – процесс не быстрый, поэтому ядерное оружие если и появится в Польше, то не скоро. Кроме того, для этого необходимо обеспечить высокую степень безопасности складов.