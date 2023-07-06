Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления.
Отвечая на вопрос о контрнаступлении Киева, Столтенберг «признал серьезные проблемы, с которыми украинские силы встречаются на поле боя».
«Они [украинцы] сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО.
Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».
«Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше.
«Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — отметил он.