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Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления.

Отвечая на вопрос о контрнаступлении Киева, Столтенберг «признал серьезные проблемы, с которыми украинские силы встречаются на поле боя».

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«Они [украинцы] сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО.

Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».

«Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше.

«Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — отметил он.

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