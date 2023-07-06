Спецоперация на Украине 6 июля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 июля 2023 года.
В России допустили новый этап контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины могут начать новую фазу контрнаступления уже в конце этой недели. К такому выводу пришел военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».
«Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать. <...> Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО», — сказал он, пояснив, что Запад платит деньги и хочет получить результат.
Учитывая огромную поддержку Европы и США, у Киева еще должны были остаться резервы.
Военные саперы завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ
Российские военнослужащие успешно разминировали город Валуйка в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Как говорится в сообщении, после обстрелов ВСУ повреждения получили десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей. Саперы Западного военного округа завершили на местах прилетов. Осколки вывезли для дальнейшей экспертизы.
ВСУ начали артподготовку на запорожском фронте
Вооруженные силы Украины начали артподготовку у Орехова перед новым наступлением на запорожском фронте. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как говорится в сообщении, сейчас войска Украины ведут массированный огонь под Работино по передней линии обороны, готовясь к штурму. Военкоры уточняют, что украинские солдаты на протяжении дня вели перегруппировки и осуществляли концентрацию штурмовых групп из состава 65 и 47 бригад около линии фронта. Они заметили несколько бронированных машин, перевозивших пехоту.