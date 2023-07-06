Спецоперация на Украине 6 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 июля 2023 года.

В России допустили новый этап контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины могут начать новую фазу контрнаступления уже в конце этой недели. К такому выводу пришел военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать. <...> Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО», — сказал он, пояснив, что Запад платит деньги и хочет получить результат.

Учитывая огромную поддержку Европы и США, у Киева еще должны были остаться резервы.

Военные саперы завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ

Российские военнослужащие успешно разминировали город Валуйка в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, после обстрелов ВСУ повреждения получили десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей. Саперы Западного военного округа завершили на местах прилетов. Осколки вывезли для дальнейшей экспертизы.

ВСУ начали артподготовку на запорожском фронте

Вооруженные силы Украины начали артподготовку у Орехова перед новым наступлением на запорожском фронте. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».