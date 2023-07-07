$92.57+2.23100.72+2.30

Российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе Клещеевки

Российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает «Интерфакс».

Российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе Клещеевки
© ТАСС

По его словам, штурмовики Су-25 и экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ. Кроме того, авиация группировки за сутки нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили районы сосредоточения живой силы противника в Белогоровке и Дзержинском», — добавил Астафьев.

Кроме того, артиллерией группировки уничтожены склад боеприпасов, бронетранспортер и 120-мм миномет ВСУ в районе поселка Зализнянское. Астефьев также добавил, что за минувшие сутки украинские войска понесли «значительные потери в живой силе и технике» в районе населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Водяное, Первомайское и Майорское.

Раскрыта стратегическая важность села Клещеевка в ДНР

57
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости