СМИ: неспособность НАТО выбрать нового генсека отражает расхождения в альянсе

Неспособность стран - членов НАТО прийти к консенсусу по преемнику генсека Йенса Столтенберга отражает растущее расхождение внутри объединения. Такое мнение в среду вечером выразила китайская газета Global Times.

Альянс во вторник принял решение продлить срок полномочий Столтенберга еще на один год, поскольку НАТО "изо всех сил пытается найти точки соприкосновения по чувствительным вопросам, включая российско-украинский конфликт и подход к Китаю", пишет издание. Согласовывать мнения стран участниц альянса "становится все труднее по мере роста расхождений внутри организации".

Некоторые европейские страны обеспокоены тем, что "расширение НАТО на восток спровоцирует Китай и создаст еще одного гипотетического врага, заставив Европу принять чью-либо сторону и превратиться в пешку США в сдерживании Китая, чего они не хотят видеть", сообщил газете научный сотрудник института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе.

Эксперт считает, что следующим наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО является председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, у которой тесные отношения с главой Белого дома Джо Байденом.

"Она является лучшим кандидатом для добросовестного выполнения американских директив и военных стратегий в Европе, что делает ее наиболее подходящим преемником в глазах США, крупнейшего игрока в НАТО", - сказал Чжао Цзюньцзе.