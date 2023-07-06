США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не сможет стать генеральным секретарем НАТО , так как Лондон заявил о своем намерении провести обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона . Такое решение озвучил президент США Джо Байден , передает URA.RU со ссылкой на газету The Telegraph.

Как пишет издание, Вашингтон встревожился, когда Лондон объявил о своих планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16, хотя Соединенные штаты не давали на это разрешения. Источник The Telegraph в Североатлантическом альянсе отметил, что такой ход со стороны Великобритании «положил конец всем надеждам» министра Бена Уоллеса стать генеральным секретарем НАТО. Издание также подчеркивает, что Бен Уоллес в вопросах поставок военной помощи Украине для борьбы с Россией зачастую заходил дальше, чем планировали США.