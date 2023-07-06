США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не сможет стать генеральным секретарем НАТО, так как Лондон заявил о своем намерении провести обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Такое решение озвучил президент США Джо Байден, передает URA.RU со ссылкой на газету The Telegraph.
Как пишет издание, Вашингтон встревожился, когда Лондон объявил о своих планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16, хотя Соединенные штаты не давали на это разрешения. Источник The Telegraph в Североатлантическом альянсе отметил, что такой ход со стороны Великобритании «положил конец всем надеждам» министра Бена Уоллеса стать генеральным секретарем НАТО. Издание также подчеркивает, что Бен Уоллес в вопросах поставок военной помощи Украине для борьбы с Россией зачастую заходил дальше, чем планировали США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на «Саммите демократии» в Копенгагене подтвердил, что планирует покинуть свой пост осенью 2023 года после истечения полномочий. Однако в Вашингтоне заявили, что хотят продлить его полномочия еще на год.