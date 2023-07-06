В конгрессе США предложили разрешить для военных употребление марихуаны
Законопроект об отмене обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения армии США внесены на рассмотрение конгресса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, составленный членами палаты представителей США Мэттом Гаетц и Тони Гонсалес.
«Министр и военный департамент могут не требовать от лица подтверждать тест на марихуану в качестве условия для зачисления этого лица в члены или назначения в качестве офицера вооруженных сил», — сказано в документе.
Уточняется, что речь идет о запрете тестирования на марихуану для зачисления или назначения в армию, однако в инициативе не указаны виды конкретных подразделений, куда автор предлагает допускать людей без теста на употребление наркотика.
Кроме того, конгресс должен будет рассмотреть поправку Гонсалеса, который считает, что министр обороны США должен разрешать солдатам вооруженных сил хранить, употреблять или иным образом использовать продукт, содержащий марихуану или ингредиент, получаемых из марихуаны.
В апреле 2023 года газета The New York Times проинформировала, что количество рекрутов в армию США, которые провалили тест на наркотики, в 2022 году выросло на 33%, если сравнивать показатели 2020 года.