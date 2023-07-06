Американские военные успешно испытали модель ИИ

Военные США успешно провели испытания с моделью искусственного интеллекта (ИИ), которую они снабдили секретными данными для выполнения военной задачи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Как говорится в сообщении, полковник ВВС США Мэттью Стромайер впервые использовал для выполнения военной задачи большую языковую модель. Он утверждает, что «весьма успешный» результат последовал незамедлительно. В данный момент запрос информации в конкретную часть армии может занять у сотрудников от нескольких часов до нескольких дней при использовании презентаций или телефонов. Как пишет Bloomberg, с помощью искусственного интеллекта задачу удалось выполнить за 10 минут.

Стромайер считает, что ИИ «созрел» для выполнения подобных миссий, и они испытали это вживую с секретными данными. Он добавил, что технология может быть использована военными в ближайшем будущем.