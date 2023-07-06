В России допустили новый этап контрнаступления ВСУ

«Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать. <...>Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут», — отметил он.