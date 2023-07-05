Мэр Макеевки сообщил об ударе ВСУ по городу

Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что ВСУ нанесли удар по городу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, основной удар пришёлся на район посёлка Крупской.

«Точно было два сильных прилёта. <...> По моей информации, основной удар в районе посёлка Крупской», – заявил он.

Ключаров также добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле Макеевки пострадало 25 человек, включая двух детей.