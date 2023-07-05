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Экс-советник Кучмы раскрыл план Зеленского по контрнаступлению

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы раскрыл план Зеленского по контрнаступлению
© lenta.ru

Соскин раскрыл план Киева по контрнаступлению ВСУ и подчеркнул, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы наступать любой ценой, несмотря на потери.

«Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет», — отметил политик.

Если ВСУ используют главные силы в боевых действиях, это уничтожит все боеспособные подразделения, оставшиеся у Киева.

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