В ФРГ построят завод для производства самолета F-35, способного нести ядерное оружие

В Северном Рейне-Вестфалии (ФРГ) планируется построить завод для производства многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II, способного нести ядерное оружие. Об этом пишет портал Behoerden Spiegel.

По данным портала, конкурс на строительство завода выиграл немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG.

Новая производственная площадка будет построена в промзоне рядом с небольшим аэропортом Веце. Под застройку выделяется почти 60 тыс. квадратных метров.

Новый завод станет одним из важнейших звеньев в производстве истребителя: на нем планируется выпускать центральные части фюзеляжа. После сборки самолеты будут поставляться в ВВС Германии и стран НАТО.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что концерн получит ноу-хау по производству истребителей этого типа. Он предположил, что завод, построенный недалеко от Дюссельдорфа, установит стандарты качества в сфере строительства военных самолетов.

По его словам, площадка будет включать в себя сборочную линию, логистические и складские зоны, исследовательские и испытательные центры, учебные кабинеты и пункт контроля качества.